مركز الأبحاث الزراعية بجدة يعلن نتائج فحوصات أسماك الليث

أكد خلوها من أي ملوثات

أعلن مركز الأبحاث الزراعية بمحافظة جدة اليوم الثلاثاء، عن نتائج فحوصات أسماك الليث التي نفقت بكميات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، على شاطئ كورنيش المحافظة، حيث أكدت النتائج أن تلك الأسماك خالية من أي ملوثات.

واتضح من الفحوصات أن قلة التيارات البحرية في منطقة النفوق، ووجود بعض التغيرات البيئية، كانخفاض درجة الحرارة وقلة الأكسجين أدت إلى نفوق تلك الأسماك.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، إنه "بعد ظهور الفحوصات المخبرية من مركز الأبحاث الزراعية بمحافظة جدة والتي تم الانتهاء منها بعد نفوق الأسماك في محافظة الليث، فقد كلفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، فريق عمل من المختصين بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة جدة، ومكتب الوزارة بمحافظة الليث صباح يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد بلاغ من قيادة حرس الحدود بالمحافظة بوجود نفوق أسماك على شاطئ البحر، بالقرب من أحد المنتجعات السياحية بمحافظة الليث".

وتابع: "تمت معاينة الأسماك النافقة، وإعداد محضر بذلك، وأخذ عينات من مواقع مختلفة وذلك لتحليلها وتحديد أسباب النفوق، وتأثير ذلك على البيئة البحرية".