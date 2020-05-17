وزير البلديات يوقع عقد مشروع تنفيذ تطوير الواجهة البحرية بـ"أبحر جدة" بـ 229 مليونًا

"القرني": ضمن مبادرة أنسنة المدن والمساهمة في تحسين جودة الحياة بالمحافظة

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، عقد مشروع تنفيذ تطوير الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة.

وأوضح نائب الأمين للمشاريع والبيئة المهندس علي بن محمد القرني، أن المشروع يأتي ضمن مشروعات رؤية السعودية 2030 وضمن مبادرة أنسنة المدن بهدف المساهمة في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

وأضاف أن العقد تم توقيعه مع شركة المشروعات للخدمات البحرية لتطوير الواجهة البحرية بأبحر بطول ٢،٨ كلم تقريبًا وبمبلغ إجمالي قدره (٢٢٩ مليون) ريال ومدة تنفيذ المشروع ٣٠ شهرًا.

ويهدف المشروع إلى تطوير ما يزيد على ١٨٠ ألف متر مربع في منطقة المشروع وإعادة تنفيذ الطريق وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة، وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير ومجسمات وخدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية وشاطئ رملي للسباحة ومناطق استثمارية.