شرطة الرياض: القبض على 3 أشخاص تورطوا بالسطو على المنازل

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطوا بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالسطو على المنازل، والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات، قُدرت قيمتها بنحو 140000 ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.