"الصندوق العقاري" يُودِع أكثر من 818 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يناير

إجمالي ما تم إيداعه منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 تجاوز 34.3 مليار ريال

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 818 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر يناير 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 818 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

وبيّن أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2022، تجاوز 34.3 مليار ريال؛ مؤكدًا التزام الصندوق للعام الخامس على التوالي بإيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهريًّا دعمًا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك 70% في نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وأفاد الرئيس التنفيذي للصندوق بأن إجمالي المستفيدين من "القرض المدعوم" منذ إعلان التحول حتى نهاية 2021 تجاوز 600 ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة؛ مؤكدًا استمرارية الدعم السكني، وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض المدعوم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعوم".