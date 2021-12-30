الولايات المتحدة تسجّل 431567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

و2105 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 431567 إصابة ‏جديدة، و2105 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 53275589 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 818444 حالة وفاة.‏

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30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 07:15 PM

و2105 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجّل 431567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 431567 إصابة ‏جديدة، و2105 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 53275589 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 818444 حالة وفاة.‏

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