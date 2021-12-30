الولايات المتحدة تسجّل 431567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 431567 إصابة جديدة، و2105 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: فقد وصل عدد الإصابات إلى 53275589 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 818444 حالة وفاة.
و2105 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 431567 إصابة جديدة، و2105 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: فقد وصل عدد الإصابات إلى 53275589 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 818444 حالة وفاة.