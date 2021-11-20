خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا و282 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة، و93 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و282 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.