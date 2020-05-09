إنشاء وحدة للتعقيم الذاتي على مدخل "رئاسة المسجد النبوي"

مزود برشاشات تعقيم للملابس وأجزاء الجسم الخارجية وكاميرا حرارية

أنشأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وحدةً للتعقيم الذاتي على مدخل المبنى الرئيس للوكالة، لضمان تعقيم جميع الموظفين والعاملين.

وأوضحت الوكالة أن جهاز التعقيم الذاتي مزود برشاشات لتعقيم الملابس وأجزاء الجسم الخارجية، كما تُسحب مواد التعقيم بعد كل استخدام، بالإضافة إلى تزويد وحدة التعقيم بكاميرا حرارية لأخذ درجة الحرارة.