"دار وإعمار" تُعزز شراكتها مع "الوطنية للإسكان" بتطوير أكثر من 400 وحدة إضافية بـ"سرايا الجوان"

بدأت الشركة بمرحلته الأولى في أكتوبر الماضي شمال الرياض على مساحة 431.639 مترًا مربعًا

أبرمت شركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري، الشريك الاستراتيجي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذراعها التنفيذي الشركة الوطنية للإسكان، اتفاقية جديدة تحت مظلة برنامج "سكني"، تتولى "دار وإعمار" بموجبها تطوير مرحلة ثانية بعدد أكثر من 400 وحدة سكنية، لمشروعها "سرايا الجوان"، والذي بدأت الشركة بتطوير مرحلته الأولى في شهر أكتوبر الماضي شمال مدينة الرياض على مساحة 431.639 مترًا مربعًا لبناء 936 وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع 5 اتفاقيات لتوفير أكثر من 2000 وحدة ضمن مجتمعات سكنية في الرياض، وتعزيز المعروض السكني بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، والذي أقيم تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل؛ حيث قام كل من المهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، والأستاذ أسامة الخنيزي الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري، بتوقيع الاتفاقية التي تؤهل "دار وإعمار" لتطوير أعمال البنية الفوقية أكثرَ من 400 وحدة سكنية إضافية ضمن ضاحية الجوان السكنية.

وتأتي التوسعة الجديدة لمشروع "سرايا الجوان"، تجديدًا للثقة المتنامية والشراكة الناجحة التي تجمع وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان -بصفته المطور الرئيسي لمشاريع برنامج سكني- مع شركة "دار وإعمار"، بصفتها مطورًا فرعيًّا؛ لا سيما بعد النجاح اللافت والإنجازات المتتابعة التي سجلتها الشركة في المشاريع التي عملت على تطويرها؛ وتحديدًا مشروع "سرايا النرجس"، ومشروع "سرايا الجوان"، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 93% و16% على التوالي.

ويُعد مشروع "سرايا الجوان" من أحدث المشاريع السكنية التي يجري العمل على تطويرها ضمن ضاحية "الجوان" الكائنة شرق طريق عثمان بن عفان وشمال طريق الملك سلمان في الرياض، وتمتد على مساحة أكثر من 10 ملايين متر مربع؛ وذلك بالشراكة بين الشركة الوطنية للإسكان، والمطورين العقاريين؛ بقصد تهيئة بيئة سكنية متكاملة الخدمات، وتستهدف استقطاب 100 ألف نسمة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار" أسامة الخنيزي، عن الاعتزاز باستحواذ الشركة على مهمة تطوير المرحلة الثانية من أعمال البنية الفوقية لمشروع "سرايا الجوان"، والتي ستضيف أكثر من 400 فيلا سكنية؛ معتبرًا أن هذه الخطوة تعد تعزيزًا للثقة بشركة "دار وإعمار" كشريك استراتيجي موثوق، موجهًا شكره وتقديره إلى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وللشركة الوطنية للإسكان.

وأكد "الخنيزي" أن "دار وإعمار" حريصة على اعتماد أعلى المعايير الإنشائية، في سبيل إنجاز عمليات التطوير لمشاريعها وفقًا للمواصفات المنشودة، بما يلبي تطلعات العملاء والمستفيدين من تلك الوحدات، ووفق تصاميم تُوائم احتياجات الأسرة السعودية، وبما يتماشى مع رسالة الشركة ورؤيتها لتكون داعمًا رئيسيًّا للنهضة الإسكانية التي تشهدها المملكة والمنسجمة مع رؤية 2030؛ لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء الحجز والبيع في وحدات المرحلة الثانية من المشروع بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية اللازمة، وإصدار رخصة البيع على الخارطة "وافي".