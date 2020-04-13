فيديو.. وزير الصحة: إصابات "كورونا" متزايدة في إسكان العمال والأحياء المكتظة

دعا القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في تطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن تزايد الإصابات بفيروس "كورونا" في إسكان العمال، راجياً في هذا الصدد من القطاع الخاص والشركات والمشرفين على تلك المساكن دعم جهود الدولة في تطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية فيها.

ولفت "الربيعة" في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن آخر مستجدات "كورونا" في السعودية إلى اللجنة التي يقودها وزيرا الشؤون البلدية ووزير الصناعة، معبراً عن شكره للجهود الكبيرة التي يبذلونها في هذا الخصوص.

كما أشار وزير الصحة إلى تحدٍّ آخر يكمن بتزايد الإصابات في الأحياء المكتظة، مهيباً بكل القاطنين وسكان تلك الأحياء الالتزام بالبقاء في منازلهم، وتطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية فيها؛ لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومن يحبون.