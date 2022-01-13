اختتام مهرجان عبق الماضي الثالث في الرياض

بحضور أكثر من 270 ألف زائر

اختتم، مساء السبت، مهرجان "عبق" الماضي الثالث، بحي حطين شمال مدينة الرياض.



واستمر المهرجان لمدة شهر كامل بحضور أكثر من 270 ألف زائر من داخل وخارج المملكة.



وقال المشرف العام على المهرجان عبد الله بن سالم القحطاني: إن المهرجان، ولله الحمد، حقق نجاحًا باهرًا، بما تضمنه من معارض جمعت بين التراثيات والتحف، والمعروضات المختلفة، والفرق الشعبية التي مثلت تراث وفلكلور أغلب مناطق وطننا الغالي.



ووجه "القحطاني" شكره لشركاء النجاح من العارضين والرعاة والزوار الكرام الذين كانوا يتوافدون يوميًا رغم الأجواء الباردة للاستمتاع بفعاليات المهرجان، والتي حرصت الإدارة هذا العام على تنوعها ومشاركة بعض دول مجلس التعاون الخليجي.



من جانبه أوضح مدير المركز الإعلامي جيلاني الشمراني، أن المهرجان حظي بتغطية إعلامية واسعة من القنوات الفضائية والإذاعات والصحف المحلية والخليجية والعربية.



فيما بلغ عدد المشاهدات لموقع المهرجان على "قوقل ماب" "846,830"، وسجل الموقع 199 ألف عملية بحث عن المهرجان.



كما استقبل المركز الإعلامي أكثر من 23 ألف اتصال خلال مدة المهرجان.



يُذكر أن "مهرجان عبق الماضي" افتتح في 5 ديسمبر 2021م، واستمر إلى 8 يناير 2022م، ويعد المهرجان الترفيهي التراثي الأكبر من نوعه في مدينة الرياض.