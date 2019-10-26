مواطن بتبوك يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

يعمل "مؤذن مسجد".. ويوثِّقه رسميًّا غدًا

قرر والد مقتول في منطقة تبوك التنازل أمس عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، ودون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل أربع سنوات، ضاربًا بذلك أعلى درجات العفو والتسامح، في الوقت الذي تتكرر فيه التنازلات المشروطة في مثل هذه القضايا بمبالغ مالية باهظة، يصعب جمعها.

وقال والد المقتول المواطن ضويعن محمد أبودية الزمهري الحويطي لـ"سبق"، وهو مؤذن مسجد: "سأقوم بتوثيق التنازل رسميًّا غدًا - إن شاء الله - في محكمة محافظة ضباء. وتنازلي لوجه الله؛ ونطلب العوض منه".