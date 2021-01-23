الولايات المتحدة تسجل 191.799 إصابة جديدة بكورونا و3.895 وفاة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 191.799 إصابة جديدة و3.895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد بلغ 24.704.417 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 412.592.
إجمالي الإصابات بلغ 24.704.417 والوفيات 412.592 شخصًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 191.799 إصابة جديدة و3.895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد بلغ 24.704.417 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 412.592.