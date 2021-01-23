الولايات المتحدة تسجل 191.799 إصابة جديدة بكورونا و3.895 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 24.704.417 والوفيات 412.592 شخصًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 191.799 إصابة جديدة و3.895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد بلغ 24.704.417 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 412.592.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442 11:34 PM

إجمالي الإصابات بلغ 24.704.417 والوفيات 412.592 شخصًا

الولايات المتحدة تسجل 191.799 إصابة جديدة بكورونا و3.895 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 191.799 إصابة جديدة و3.895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد بلغ 24.704.417 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 412.592.

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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