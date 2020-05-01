"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة 1 مايو 2020، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" خلال يوم أمس الخميس؛ ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 24097؛ إصابة 17% منهم من السعوديين و83 % لغير السعوديين.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة؛ يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 392 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3555 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 169 متوفياً.