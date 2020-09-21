ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إفريقيا إلى مليونين و399 ألفًا

ارتفعت حالات الوفيات بسبب الفيروس إلى 33 ألفًا و818 وفاة

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و399 ألفًا و 186 إصابة .

وأضاف المركز في بيان له، الأحد، أن إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بلغ 33 ألفًا

و 818 حالة وفاة.