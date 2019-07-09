الجزائر وتونس يحافظان على حظوظ العرب في كأس إفريقيا

تعرّف على مواعيد مباريات دور الثمانية

أبقى منتخبا الجزائر وتونس على حظوظ العرب في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32 والمُقامة في مصر.

وتأهل المنتخبان إلى دور الثمانية من البطولة؛ فيما ودعت منتخبات المغرب ومصر وموريتانيا.

ووصل إلى هذا الدور ثمانيةُ منتخبات هي: الجزائر، تونس، بنين، السنغال، نيجيريا، جنوب إفريقيا، مدغشقر، وكوت ديفوار (ساحل العاج).

وستنطلق مباريات الدور المقبل على النحو التالي:

الأربعاء 10 يوليو:

السنغال - بنين

نيجيريا - جنوب إفريقيا

الخميس 11 يوليو:

ساحل العاج - الجزائر

مدغشقر - تونس