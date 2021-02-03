"الوطني للأرصاد": أمطار على تبوك وشمال المدينة والشمالية والجوف

المركز دعا الجميع إلى توخي الحيطة واتباع تعليمات الجهات المختصة

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة تبوك وشمال المدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف، ستشهد الليلة تباعاً أمطار من متوسطة إلى غزيرة وجريان للأودية.

ودعا المركز الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الجهات المختصة.