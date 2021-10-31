الأمم المتحدة غير راضية عن نتائج قمة مجموعة العشرين

"غوتيريس" أشار إلى أنها لم تحقق ما يصبو إليه

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأحد)، عن شعوره بخيبة الأمل من النتائج التي تمخضت عنها قمة مجموعة العشرين.

وقال "غوتيريس" عبر "تويتر": "أغادر روما دون تحقيق ما كنت أصبو إليه من آمال، وإن كانت لم تتبدد بعد".