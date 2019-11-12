بمشاركة 35 معلمًا ومشرفًا.. "تعليم الأفلاج" ينفّذ ورشة "الفهم القرائي"

بهدف رفع معدلات التحصيل الدراسي لدى الطلبة وتحسين المستوى

تصوير يزيد الفادني: دشن مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل عن "الفهم القرائي"، بحضور مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين، ومدير الإشراف التربوي، وأكثر من 35 معلمًا ومشرفًا تربويًّا.

وتناولت الورشة، التي نظمتها إدارة التطوير المهني التعليمي بالتنسيق مع جامعة الأمير سطام، وقدّمها الأكاديمي بجامعة الأمير سطام د.حمد محمد الهزاع، عناصر الفهم القرائي "القارئ والنص القرائي الموضوع والسياق"، وأهم استراتيجيات الفهم القرائي الست (الربط، والتنبؤ، والتساؤل، والمراقبة، والتصور، والتلخيص)، إضافة إلى تطبيقات عملية من الحاضرين.

من جهته، قال مدير إدارة التطوير المهني التعليمي بالأفلاج فهد الشبر: للاستفادة من بيوت الخبر بجامعة الأمير سطام في المواضيع العالقة التي تحظى باهتمام الميدان التعليمي بالمحافظة، والوقوف على الاستراتيجيات الحديثة الخاصة بالتعليم والتعلم، جاء تنفيذ ورشة "الفهم القرائي"؛ كونها استراتيجية من الأولويات الأولى التي تحظى بالاهتمام، لفائدتها المباشرة على الطالب في تحسين نواتج التعلم.

وأضاف: هناك العديد من الدورات التدريبية لمنسوبي التعليم بالمحافظة مجدولة في خطة إدارة التطوير المهني التعليمي، تهدف في مجملها لإثراء الميدان التعليمي بالمزيد من المعارف والمهارات، التي تساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، وتحسين مستوى التعلم.