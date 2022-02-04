شركة الإلكترونيات المتقدمة تختتم مشاركتها في مؤتمر "LEAP" التقني الدولي

الحدث استمر على مدى 3 أيام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات

اختتمت شركة الإلكترونيات المتقدمة "AEC" إحدى شركات "SAMI"، مشاركتها بنجاح في مؤتمر "LEAP" التقني الدولي، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 1 - 3 فبراير 2022.

وفي ختام مشاركتها في الحدث التقني الأضخم عالمياً الذي استقطب الآلاف من أبرز الرواد في قطاع التقنية؛ استعرضت شركة الإلكترونيات المُتقدّمة مجموعة متكاملة من الحلول والأنظمة والمنتجات، ومنها جهاز صمّام البيانات لحماية الشبكات المهمة من الاختراقات وتسريب البيانات، وحلول الأمن السيبراني، وأنظمة الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى خدمات إنترنت الأشياء، وخدمات الصحة الإلكترونية ومركز العمليات الأمنية الذي يهدف إلى دعم فريق تقنية المعلومات التابع لمُنشأة الشريك في ضمان فعالية أنظمة الأمن الإلكتروني والتأكد من أنه لا يمكن اختراقها.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المُتقدّمة المهندس زيـاد المسلّم، بنجاح المعرض الذي يقام لأول مرة في المملكة وما تميز به من تنظيم رائع ومشاركات على مستوى رفيع وإقبال عال؛ مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل القيادة ثم المسؤولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركاء النجاح في التخطيط والإعداد والتنظيم لهذا الحدث المميز.

ونوّه المسلّم إلى أهمية الحلول والخدمات التقنية والرقمية التي تقدمها شركة الإلكترونيات المتقدمة ضمن أهدافها في أن تظلّ عامل تمكين رئيسي في رحلة التحول الرقمي سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

كما تم خلال المشاركة توقيع عقدَيْ شراكة مع وزارة الخارجية السعودية، لتقديم تشغيل خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني، وتشغيل خدمات البنية التحتية الرقمية لتقنية المعلومات، بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المُتقدّمة المهندس زيـاد المسلّم.

وتأتي هذه الشراكة بين الوزارة والشركة في إطار دعم وتسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة، وتعزيز الأمن السيبراني والحوكمة في مجال تقنية المعلومات، فضلاً عن رفع القدرات والأداء التقني بكفاءات وطنية.

يذكر أن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تأسست عام 1988 في مدينة الرياض، وهي شركة رائدة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعات التحويلية؛ حيث تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدمة في قطاعات الدفاع والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن، والطاقة.

ويعمل بالشركة أكثر من 2200 موظف، 85% منهم سعوديون، من بينهم أكثر من 800 مهندس من الذكور والإناث، من ذوي المهارات العالية والمعتمدين للعمل في مختلف المجالات.