بن نافل للهلاليين: نقدم 2000 تذكرة تقديراً للراحل "الشريدة"

أعلن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل عن تقديم ألفي تذكرة لمباراة الهلال مساء غدٍ أمام فريق ضمك تقديراً لما قدم اللاعب المغفور له بإذن الله عبدالله الشريدة.

وقال بن نافل عبر حسابه في تويتر: باسمي ونيابة عن مجلس إدارة النادي وتقديراً لمن قدّم الكثير لنادي ‫الهلال وساهم في تحقيق البطولات عبدالله الشريدة -رحمه الله- نقدّم 2000 تذكرة لجماهير ‫الهلال لحضور مباراة ‫الهلال وضمك، ونتطلع إلى حضور جماهير الزعيم غداً ومساندة الفريق في مواجهته الهامة.