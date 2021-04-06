"الغذاء والدواء" تتلقى 4.334 بلاغًا حول الأجهزة والمنتجات الطبية

خلال شهر مارس الماضي.. ومقدمو الرعاية في المقدمة بـ14.00

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، أنها وانعكاسًا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة؛ فقد تلقت 4334 بلاغًا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت "الهيئة" أن البلاغات شملت 1.446 من مقدمي الرعاية الصحية، 2.870 من شركات الأجهزة الطبية، إضافة إلى 18 بلاغًا من أفراد.