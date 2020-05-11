"بلدية بارق" ترفع 6 آلاف طن مخلفات بناء و30 سيارة تالفة

واصلت تعقيم الصرافات وحاويات القمامة داخل الأحياء وأعمال الرش والتعقيم

واصلت بلدية محافظة بارق، إجراءاتها الوقائية في مكافحة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك.

وعملت البلدية على معالجة التشوهات البصرية؛ حيث تم إزالة أكثر من 6 آلاف طن من مخلفات البناء من داخل الأحياء، وأكثر من 30 سيارة تالفة من الشوارع العامة والأحياء، وما زال العمل متواصلًا في معالجة كل التشوهات البصرية بإشراف مباشر من رئيس البلدية.

وقامت إدارة الخدمات بعدة أعمال وقائية؛ منها تعقيم حاويات النظافة داخل الأحياء، وتواصل أعمال الرش للإصحاح البيئي وتعقيم الصرافات الآلية.

وكثف قسما صحة البيئة ورقابة الأسواق، الجولات الرقابية على المحلات لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية.

وأكد رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن، إغلاق أي محل تَهَاوَن في تطبيق الإجراءات الوقائية، وقد تم إغلاق ثلاثة محلات مخالفة في اليومين الماضيين، وتم مصادرة خمس بسطات عشوائية بمركز ثلوث المنظر؛ فيما تواصلت التعاملات الإلكترونية خلال فترة تعليق الدوام الرسمي عبر تطبيق "مكين بلدية بارق"، وعبر كل المنصات الإلكترونية لوزارة الشؤون البلدية "بلدي" و"فرص"، وعامة المنصات؛ حيث تم إصدار أكثر من 25 رخصة بناء إلكترونية من قِبَل قسم الشؤون الفنية، وتم الوقوف على أكثر من 83 بلاغًا عبر رقم البلاغات 940، وتم الإعلان عن خمسة مواقع استثمارية عبر المنصة الإلكترونية "فرص".