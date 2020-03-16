وكيل إمارة الرياض يبحث مع الوكلاء المساعدين تنظيم العمل في ظل الإجراءات الوقائية

أكد على توجيهات أمير المنطقة ونائبه بتفعيل التقنيات في التواصل الحكومي

بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, عقد وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اجتماعاً، أمس الأحد، مع وكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم لبحث تنظيم وإنجاز العمل مع الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أكد "السديري" على توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه بتفعيل التقنيات في التعاملات والتواصل الحكومي ومع الجمهور خاصة وذلك بتحديد استقبال المواطنين عبر المجلس الإلكتروني والاستفسار عن المعاملات عبر الموقع الرسمي لإمارة المنطقة والهاتف.

واستمع وكيل الإمارة إلى إيجاز عن الإجراءات المتبعة وتمت مناقشتها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.