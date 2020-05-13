"بلدية بارق" تقف على 100 من مساكن لعمالة المحال التجارية

للتأكد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وقفت بلدية محافظة بارق على أكثر من 100 مسكن لعمالة المحال التجارية، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن الوقوف على مساكن العمال للتأكد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد تشكيل رئيس البلدية المهندس محمد مرزن فرقة عمل من المراقبين الذين رسموا خطة للوقوف على كل مساكن العمال في المحافظة والمراكز التابعة وباشرت مهامها مساء الأمس بإشراف ميداني من رئيس البلدية وقد تم رصد العديد من المخالفات الوقائية وتم إشعارهم بها وأنذرتهم بتصحيح الأوضاع بشكل عاجل.

كما تم تكليفهم بتنفيذ الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها الوزارة في مساكن العمال من حيث عدم الازدحام في الغرفة الواحدة والاهتمام بالنظافة وتوفير المعقمات، وستتواصل زيارات مراقبي البلدية حيث ستعم جميع مساكن العمال، وسيتم تطبيق الحد الأعلى من الغرامة على المخالفين، حسب ما نصته الوزارة أخيرًا بشأن المخالفين لتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.