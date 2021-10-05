عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

0

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 04:44 PM

تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 28

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021