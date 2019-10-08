إنجاز طبي .. مركز الأمير سلطان للقلب يجري عملية زراعة صمام ميترالي لطفلة

نشر في المجلة الأمريكية للقسطرة التداخلية العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية

حقق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة إنجازاً طبياً يتمثل في إجراء عملية زراعة صمام ميترالي لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا عن طريق القسطرة دون الحاجة لتدخل جـراحي.



وكانت الطفلة تعاني من ضيق شديد في الصمام الذي تم تغييره عن طريق عملية جراحية سابقة، مما أدى إلى ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وضيق في التنفس وعدم القدرة على المشي .



وأجريت العملية بنجاح ولم تصب المريضة بمضاعفات ولم تتطلب حالتها إجراء نقل دم، وتم فصلها فوراً عن جهاز التنفس الاصطناعي، وغادرت المريضة المركز بعد 48 ساعة من إجراء العملية واستمرت في المراجعة الدورية في العيادات.



جدير بالذكر أن عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة عملية عالية الخطورة، حيث يتعذر خضوع كثير من المرضى لهذه العملية بسبب ما ينتج من مضاعفات مرضية وتجرى عادة للمرضى كبار السن.



ونظرًا لصعوبة حالة الطفلة فقد أجريت العملية لها وتم نشر الحالة في المجلة الأمريكية للقسطرة التداخلية العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية.



ويعد إجراء استبدال الصمام الميترالي لدى الأطفال مشكلة متزايدة، حيث يخضع المزيد من الحالات المرضية المعقدة لعمليات جراحية في سن مبكر مما يجعل الصمام الميترالي أكثر ضعفاً وتعرضاً للاستبدال مبكراً.