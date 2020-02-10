"حساب المواطن": إيداع دعم فبراير يستمر لنهاية اليوم

بدا في وقت مبكر اليوم للمستفيدين المكتملة طلباتهم

بدأ "حساب المواطن"، فجر اليوم الإثنين، صرف الدفعة السابعة والعشرين للمستفيدين من الدعم النقدي.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في "حساب المواطن"، وسيستمر حتى نهاية اليوم الإثنين بإذن الله.

وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.