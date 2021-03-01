أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت: 220 جولة رقابية كل ساعة تسفر عن رصد 512 مخالفة

أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أمانة الرياض الرياض

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01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 08:52 AM

قالت: 220 جولة رقابية كل ساعة تسفر عن رصد 512 مخالفة

أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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