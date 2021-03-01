أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.أمانة الرياض الرياض
قالت: 220 جولة رقابية كل ساعة تسفر عن رصد 512 مخالفة
أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.