استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر والمغرب

لخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022

استدعى المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق روبن كوايسون؛ وذلك للانضمام للمعسكر الإعدادي قبل خوض غمار منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر 2022.



وسيواجه منتخب السويد كلاً من إسبانيا في الثاني من سبتمبر المقبل، ثم اليونان في الثامن من سبتمبر، وبينهما مباراة ودية أمام أوزبكستان في الرابع من سبتمبر 2021.



فيما استدعى المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وقائده رايس مبولحي للانضمام لمعسكر المنتخب التحضيري خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل استعدادًا لمواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو في الجولتَين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.



كما استدعت الجامعة الملكية المغربية مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وليد أزارو للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي الرديف تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب التي ستقام في 1 ديسمبر 2021 بقطر.