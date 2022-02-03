"موارد القصيم" تسترد أكثر من 38 مليون ريال خلال 2021م

من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية بين العاملين وأصحاب الأعمال

استردت إدارة التسويات الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في عام 2021م أكثر من 38 مليون ريال، من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية التي نُفذت - عن بعد- بين العاملين وأصحاب الأعمال
.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق أن نسبة الصلح في جلسات التسوية بلغ نسبة 70%، وأن إدارة التسويات الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 06:59 PM

من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية بين العاملين وأصحاب الأعمال

"موارد القصيم" تسترد أكثر من 38 مليون ريال خلال 2021م

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بريدة

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استردت إدارة التسويات الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في عام 2021م أكثر من 38 مليون ريال، من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية التي نُفذت - عن بعد- بين العاملين وأصحاب الأعمال
.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق أن نسبة الصلح في جلسات التسوية بلغ نسبة 70%، وأن إدارة التسويات الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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