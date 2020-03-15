كتاب ومحللون: نصيحة واحدة للمواطن للوقاية من كورونا

"مظفر" تطالب بـ"تعليق" الصلاة بالمساجد.. و"الناصر" تنصح بمتابعة حساب "الصحة"

بطرق وأساليب وكلمات متنوعة، يؤكد كتاب ومحللون على نصيحة واحدة يقدمونها للمواطن السعودي من أجل الوقاية من كورونا، "الزم منزلك واتبع تعليمات وزارة الصحة".

الزم منزلك

وفي مقاله "ملازمة المنزل في هذه الظروف" بصحيفة "المدينة"، يرصد الكاتب الصحفي إبراهيم محمد باداود الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها حكومة المملكة، ثم يتوجه للمواطن ناصحًا ويقول: "البعض مازال يتعامل مع هذه الظروف الحرجة باستخفاف وتجاهل للإرشادات فيعتقد بأنه في إجازة للاستجمام والراحة فتعليق الدراسة بالنسبة لأسرته هو فرصة للاسترخاء فلا يحرص على توجيههم بالاشتراك في المدارس الافتراضية أو الدخول على القنوات التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم للتعلم عن بعد، وفي نفس الوقت فإنه يسعى للخروج يومياً للتنزه ومخالطة الآخرين في المطاعم والمقاهي والأماكن العامة، بل إن البعض قد يسعى لترتيب رحلة سياحية في حين أن نصائح وزارة الصحة تؤكد على أهمية عدم السفر لغير الضرورة وخصوصاً وأن من أكثر عوامل انتشار الفيروس هو تنقل الناس بين تلك الدول والتي قد لا يتمتع بعضها بنظام صحي قوي يتعامل مع ذلك الوباء العالمي بشكل جاد".

ويضيف الكاتب: "ملازمة المنزل في مثل هذه الظروف لا تساهم فقط في حماية الأفراد أنفسهم بل وتساهم أيضاً في خفض مستوى انتشار الفيروس بين باقي أفراد المجتمع، فالبعض قد لا يعرف أنه مصاب وقد يلتقي بالعشرات أو المئات وينقل لهم الفيروس دون أن يعلم، ولذلك فالأفضل أن نعمل على قصر أي خروج من المنزل على الضرورات وفي أوقات الأزمات والكوارث لا تنفع الحلول الوسط بل لابد من الحزم والالتزام والصبر على هذه الفترة إلى أن تنتهي بسلام".

تابع حساب "الصحة" السعودية

وفي مقالها "واجبك تجاه أخبار (كورونا)" بصحيفة "الجزيرة"، تنصح الكاتبة الصحفية هالة الناصر بالابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الحقيقية التي تنتشر عبر وسائل التواصل أو حتى عبر بعض وسائل الإعلام، ومتابعة حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر، وتقول: "البحث عن التوعية وحتى عن أخبار كورونا يمكن الحصول عليها من خلال متابعة حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر، حساب رائع وواقعي ويتمتع بأمانة ومصداقية عالية، من هذا الحساب يجب أن تستقي معلوماتك منه حتى لا تضع نفسك تحت الضغوط النفسية والتوتر والهلع، هذا لا يمنع بأن الحذر واجب ويجب أخذ الحيطة ولكن بشكل واقعي وغير مبالغ فيه لدرجة أن بعض الناس يعطل حياته بشكل كامل ويصبح مثل المريض النفسي بل أشد، حيث إن هذا الهلع لا تطيقه النفس وله آثار سلبية على النفس فيما بعد، احتياطات الحذر لعدم الإصابة بفيروس كورونا هي احتياطات بسيطة لكنها مهمة ويجب الأخذ بها وعدم إهمالها، علينا أن نهتم بنشر الأخبار الطيبة والمتفائلة والتوقف عن نشر أخبار ومقاطع الهلع السلبية التي لا فائدة منها سوى إصابة أنفسنا وغيرنا بالسلبية!".

تعليق الصلاة بالمساجد

وفي إطار البقاء بالمنزل، تطالب الكاتب الصحفية حليمة مظفر بتعليق الصلاة بالمساجد، ففي مقالها "لأنه (فيروس شيطاني) وجب (تعليق) الصلاة بالمساجد!" بصحيفة "المدينة"، وتقول: "بعد وصول عدد الحالات في السعودية حتى وقت كتابة مقالي إلى 86 مصاباً؛ أعتقد أن تعليق صلاة الجماعة في المساجد بات أمراً ضرورياً؛ خاصة وأن هناك بعض المكابرين والمؤسف منهم متعلمون وبعضهم محسوبون على المشاهير لكن الوعي الديني لديهم أقل من وعي العصافير!، إذ لا يفهمون سماحة الدين وأهمية حفظ الأرواح فيه، لدرجة المزايدة في إيمانهم بأن الحامي هو الله تعالى!!، نعم الله تعالى يحمينا بحمايتنا لأنفسنا، فلا يعقل أن شخصاً ليتثبت إيمانه يقوم بمواجهة السيارات المارة في الطريق، فهذا ليس (إيماناً) إنما انتحار للإصرار على التهلكة التي أمرنا الله تعالى ألا نرمي أنفسنا بها، لقوله:(وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)".