"تصفية" تنهي مساهمة أرض شاطئ القطيف بأكثر من 4 مليارات ريال

مساحتها تزيد عى 5 ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف

أتمّت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة، وذلك بالمزاد العلني الذي أُقيم بمحافظة الخُبر؛ لبيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل بأكثر من (4) مليارات ريال.

وأكّدت "تصفية"، أن إجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ تمهيدًا لصرف حقوق المساهمين في المساهمة.

يُذكر أن مساحة أرض شاطئ القطيف تزيد على (5) ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف.

الجدير بالذكر أن "تصفية" تنجح في الوصول إلى رقم قياسي بإجمالي المبالغ التي عملت على إعادتها لمصلحة المساهمين حتى اليوم بأكثر من (15) مليار ريال.