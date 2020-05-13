البرازيل تسجّل أكثر من 800 وفاة بكورونا في يوم واحد لأول مرة

سجّلت 177 ألفاً و589 إصابة بالفيروس حتى الآن

سجّلت البرازيل أكثر من 800 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا، لأول مرة، منذ تفشي الفيروس.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بأنه تمّ تسجيل تلك الوفيات خلال 24 ساعة من يوم الإثنين إلى الثلاثاء؛ ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 12 ألفاً.

كما سجّلت البرازيل 177 ألفاً و589 إصابة بالفيروس حتى الآن، وهي أعلى حصيلة في أمريكا اللاتينية.

فيروس كورونا الجديد

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13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 11:08 AM

سجّلت 177 ألفاً و589 إصابة بالفيروس حتى الآن

البرازيل تسجّل أكثر من 800 وفاة بكورونا في يوم واحد لأول مرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت البرازيل أكثر من 800 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا، لأول مرة، منذ تفشي الفيروس.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بأنه تمّ تسجيل تلك الوفيات خلال 24 ساعة من يوم الإثنين إلى الثلاثاء؛ ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 12 ألفاً.

كما سجّلت البرازيل 177 ألفاً و589 إصابة بالفيروس حتى الآن، وهي أعلى حصيلة في أمريكا اللاتينية.

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فيروس كورونا الجديد

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