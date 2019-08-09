منذ 8 ساعات.. "نخال الباحة" تعيش في ظلام دامس بسبب سقوط أحد الأعمدة

الانقطاع الطويل دفع الأهالي للخروج للشقق المفروشة بمحافظات أخرى

يعيش أهالي مركز نخال بمنطقة الباحة بظلام دامس منذ الخامسة عصر الخميس، بسبب اقتلاع السيول لأحد أعمدة التيار الكهربائي بأحد الأودية القريبة من مركز صحي نخال القديم، والتي حضرت الفرق بعدها بقرابة الساعتين ولَم تستطع حل الانقطاع الذي يمتد من مركز نخال بمنطقة الباحة وحتى شوقب والجبلات وبوا بمحافظة الطائف.

وتفصيلاً، أوضح عددٌ من المتضررين لـ "سبق" أن الانقطاع الطويل دفعهم للخروج للشقق المفروشة بمحافظات أخرى نتيجة الأجواء الحارة، كما أن البعض من كبار السن أو المرضى لا يستطيع الاستغناء عن الكهرباء ويعيش بأجهزة تعمل على الكهرباء، ومتسائلين أليس للشركة خطط بديلة بدلاً من الانقطاع لعدة ساعات بسبب سقوط عمود واحد؟!.

وطالب الأهالي الشركة بسرعة التشغيل لمحطة تحويل الأطاولة الجديدة والتي ستسهم في استقرار كامل النظام الكهربائي بشمال الباحة كما وعدت الشركة في تصريحٍ سابق.