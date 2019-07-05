سياسي: أردوغان يسعى لتمكين الإخوان في ليبيا.. والشعب سيكتب نهايتهم

بعد خسارتهم في مصر وتونس وموريتانيا وطردهم من السودان

كشف محلل سياسي أسباب التدخل العسكري التركي في الشأن الليبي ونقل جماعات مسلحة لها من أجل إيجاد محضن لتلك الجماعات الإرهابية.

وفي التفاصيل: قال المحلل السياسي يحيى التليدي لـ"سبق": التدخل العسكري التركي داخل الدول العربية لم يقتصر على تلك التي تجمعها حدود معها كسوريا والعراق، بل امتدت أيادي تركيا لتتدخل في ليبيا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن الأراضي التركية، وليس لأنقرة أي ذريعة للتدخل العسكري هناك كما فعلت حينما تدخلت في سوريا والعراق تحت ذريعة حماية حدودها ومحاربة الميليشيات الإرهابية.

وأضاف: مع تصاعد الأزمة الليبية على مدار الأشهر الماضية انكشفت التدخلات التركية في لبيبا شيئًا فشيئًا؛ حيث ضبطت شحنات أسلحة تركية محملة على متن سفن، كان آخرها السفينة التي ضبطت في مايو الماضي قبل وصولها ميناء طرابلس وكانت محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة.

وتابع: تركيا كانت تنفي بشكل قاطع تدخلاتها في ليبيا، ولكن الأمر اختلف تمامًا مع بدء عمليات الجيش الوطني الليبي العسكرية لتحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية، ليعلن أردوغان صراحة دعم بلاده لحكومة فايز السراج، وتدخله لصالح الأخير.

واسترسل: تريد تركيا بتدخلها في الشأن الليبي تمكين الإخوان من حكم ليبيا والسيطرة على مقدرات الدولة الليبية؛ نظرًا لأن عناصر تلك الجماعات الإرهابية قد ارتموا بأحضان تركيا، خاصة بعد أن نبذهم المحيط العربي ولجؤوا لتركيا وأصبح مشروع الإخوان في الشرق الأوسط يرتبط تنظيميًّا بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وماليًّا بقطر.

وأردف: يدرك أردوغان أنه لا مستقبل لنفوذ تركي عسكري وأمني في سوريا طال أمد الوجود العسكري أم قصر، ولذلك تسعى أنقرة للتموضع في ليبيا بدلاً من سوريا ونقل جماعات مسلحة استخدمتها تركيا في نفوذها هناك لتعزيز حضورهم في ليبيا؛ لأنهم في اعتقادهم يرون في ذلك تقرّبًا من مصر لحساب جماعات الإخوان هناك، مستفيدين من حجم ما وظفه القطريون في ليبيا خلال بدايات الربيع العربي.

وواصل: ولأجل ذلك يركز الأتراك على الجبهة الليبية ويستميتون لدعم حكومة فائز السراج والميليشيات التي تعمل تحت لوائها، ويتفاهمون مع بعض الأوروبيين، وخصوصاً بريطانيا، على هذا الهدف.

واختتم: تتواجد تركيا اليوم مدعومة من شريكتها قطر في قلب المعارك بمحيط طرابلس؛ وذلك بخبرائها وعسكرييها وسلاحها وطائراتها المسيرة، ولكن إرادة الشعب الليبي الذي يرفض بقاء الإخوان في ليبيا، ستكون أقوى وستكتب النهاية لآخر معاقل الإخوان في دول المنطقة بعد خسارتهم في مصر وتونس وموريتانيا وطردهم من السودان.