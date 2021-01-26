ولي العهد يبحث تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع الرئيس العراقي

تلقى اتصالاً هاتفياً استعرض خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.