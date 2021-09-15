ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء

تسلمهما وزير الخارجية خلال استقباله لهما بالرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ تسلم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالتين خطيتين من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ حمد جابر العلي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية في مقرّ الوزارة بالرياض، اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.