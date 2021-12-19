شاهد.. "الشبانات" يزور مصابي الحد الجنوبي بمدينة الأمير سلطان الطبية

ثمّن تضحياتهم ودفاعهم عن حدود الوطن

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات، أمس مصابي القوات المسلحة المشاركين في العمليات العسكرية بالحد الجنوبي والذين يتلقون العلاج بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله النقيب خالد بن سلطان المهيدلي من إدارة شؤون المرضى ومدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي سليمان بن صالح الزعير برفقة عدد من مسؤولي فرع الرئاسة بمنطقة الرياض.

ثم زار "الشبانات" الجنود المصابين، مثمناً تضحياتهم العظيمة والبطولية في الذود عن حياض هذا الوطن ومقدساته، ومذكراً بمنزلة وشرف الجهاد في سبيل الله، سائلاً الله لهم الشفاء العاجل، وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم ورفعة لدرجاتهم.

وأكد "الشبانات" أن الجندي السعودي صاحب عقيدة سنية صحيحة يعلم أهمية الدفاع عن هذا الوطن الذي هو معقل الدين والعقيدة، ويحمي التوحيد ويحكِّم الشريعة، ويقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحارب الشرك والبدعة، ويقوم على رعاية الحرمين الشريفين، بل إن حكامنا الميامين يتشرفون بأنهم خداماً لهاتين البقعتين المقدسة، وأن هذه نعمة من الله تستحق الشكر.

وفي ختام الزيارة دعا "الشبانات" المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ويعينهما ويسدد أقوالهم وأفعالهم، وأن يشفي المصابين ويحفظ جنودنا البواسل المرابطين على الحدود.