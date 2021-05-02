"جرافيك".. جولة رقابية على المستودعات تكشف عن 38 ألف منتج إنارة "غير مطابق"

أسفرت نتائج الجولات الرقابية التي قامت بها عدة جهات حكومية على مستودعات الإنارة للتأكد من التزام المستودعات بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة عن ضبط أكثر من 38 ألف منتج إنارة غير مطابق، إضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.



وشملت الجولات ثلاث مناطق في المملكة هي 19 مستودعًا بالرياض، وثمانية مستودعات في المنطقة الشرقية، و19 مستودعًا في مكة المكرمة.



وتكونت الجهات المشاركة في الجولات الرقابية من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.



ورقميًا فإن عدد المستودعات المستهدفة 46 منها 10مستودعات غير مطابقة، و36 مستودعًا مطابقًا، و380284 منتجًا مضبوطًا ومحجوزًا، و366070 منتجًا محالاً للتدوير.



والمنتجات المستهدفة في الجولة الرقابية هي: المصابيح المتوهجة، ومصابيح الهالوجين، ومصابيح LED، ومصابيح الفلورسنت LFL، ومصابيح HID، وأجهزة التحكم، ووحدات الإنارة، وإنارة الشوارع، وكذلك مصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح، وأخيرًا مصابيح الفلورسنت المضغوطة من دون كابح.