جوازات العاصمة المقدسة تعايد مراجعيها بتوزيع الورود والحلوى

تواصل خدماتها للمواطنين والمقيمين خلال فترة إجازة العيد

نظَّمت جوازات العاصمة المقدسة صباح أمس الثلاثاء حفل معايدة لمراجعيها، وذلك بتقديم باقات الورد وقِطع الحلوى لجميع المراجعين من مواطنين ومقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستقبل منسوبو جوازات العاصمة المقدسة المراجعين بالورود والحلوى وسط خدمات متكاملة، تقدمها إدارة الجوازات في مكة خلال فترة إجازة العيد، بمتابعة من مدير الإدارة العميد سلمان بن عوض الوذيناني.

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06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 12:18 AM

تواصل خدماتها للمواطنين والمقيمين خلال فترة إجازة العيد

جوازات العاصمة المقدسة تعايد مراجعيها بتوزيع الورود والحلوى

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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نظَّمت جوازات العاصمة المقدسة صباح أمس الثلاثاء حفل معايدة لمراجعيها، وذلك بتقديم باقات الورد وقِطع الحلوى لجميع المراجعين من مواطنين ومقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستقبل منسوبو جوازات العاصمة المقدسة المراجعين بالورود والحلوى وسط خدمات متكاملة، تقدمها إدارة الجوازات في مكة خلال فترة إجازة العيد، بمتابعة من مدير الإدارة العميد سلمان بن عوض الوذيناني.

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