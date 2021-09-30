أمانة جدة: مالك أحد المباني يتسبب بتسرب مياه الصرف وأضرار عامة

"البقمي": جار معالجة الموقع من قبل شركة المياه الوطنية

كشف المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي أن بلدية جدة التاريخية قامت باتخاذ الإجراءات النظامية بحق مالك أحد المباني بنطاق البلدية بعد تسببه في تسرب مياه الصرف الصحي إلى الشارع العام وتسببه أيضاً في تضرر المرافق العامة.



وأضاف البقمي أنه جار معالجة الموقع من قبل شركة المياه الوطنية.