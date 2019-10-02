رازفان: استحققنا الفوز.. تشافي: لن نستسلم

بعد الفوز الأزرق على السد برباعية

أكد رازفان لوتشيسكو، مدرب نادي الهلال، أن فريقه استحق تحقيق الفوز خارج ملعبه على السد القطري 4-1 على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: طرد عبد الكريم حسن ساعدنا على الاستفادة من النقص العددي في صفوف الخصم، ولكن في المحصلة حققنا فوزًا مستحقًّا؛ ففريقي لعب بكل قوة للخروج بنتيجة إيجابية، ونجح في ذلك. وأضاف: النتيجة طبيعية من خلال النظر إلى الفرص والأداء على امتداد مراحل المباراة. وأوضح: بداية المباراة كانت صعبة؛ إذ تقدم السد بهدف، ودافع بشكل جيد، ولم يسمحوا لنا ببناء الهجمات من الخلف.

وأردف المدرب بالقول: لم نقدم المستوى المطلوب في أول 20 دقيقة، لكن فريقنا عاد بعد ذلك بقوة، ونجح في تسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول.

من جانبه، أكد تشافي هيرنانديز، مدرب نادي السد القطري، أن فريقه لن يستسلم في مباراة الإياب. وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: كانت النتيجة سيئة إلا أننا لن نستسلم في مباراة الإياب. الأمر لم ينتهِ بعد، ومَن يدري، ربما يتعرضون لظروف مثل التي تعرضنا لها اليوم في مباراة الإياب، ونصل إلى الفوز؛ فهناك شوط آخر من 90 دقيقة، وسنبذل قصارى جهدنا خلال اللقاء من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف: أشعر بخيبة أمل كبيرة. نحن كنا الأفضل حتى تلقينا البطاقة الحمراء، وطرد عبد الكريم حسن، ولعبنا بعشرة لاعبين.



وأوضح المدرب الإسباني: من وجهة نظري، هي كانت مباراتين، مباراة قبل الطرد، ومباراة بعد الطرد؛ لذلك كان من الصعب الدفاع والهجوم بعشرة لاعبين فقط؛ وتعرضنا للخسارة القاسية.