الصين تسجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وصل إجمالي الإصابات 78824 والوفيات 2788

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن بر الصين الرئيس سجّل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الخميس، انخفاضاً من 433 حالة سجّلها قبل ذلك بيوم.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيس، إلى 78824.

وارتفع عدد الوفيات بسبب التفشي في بر الصين الرئيس إلى 2788 بانتهاء يوم الخميس، بإضافة 44 حالة وفاة جديدة.