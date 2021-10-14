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بالشراكة مع أربع شركات جديدة موزعة على عدة مناطق حول المملكة

السعودية تُوَسِّع نطاق خطتها لتطوير البنية الرقمية لبناء وتمكين مراكز البيانات الضخمة

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كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مجموعة من المبادرات التعاونية مع أربع شركات جديدة لتطوير وبناء مراكز بيانات ضخمة، موزعة على عدة مناطق حول المملكة، والعمل على تمكين الاستفادة من مصادر إنتاج الطاقة المتجددة؛ لتنمية القطاع والاستدامة البيئية.



وتأتي هذه التطورات امتداداً لخطة الوزارة المتماشية مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى انتقال المملكة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد رقمي موجه بالابتكار.



وتلعب البنية التحتية الرقمية دوراً محورياً في تسريع مراحل التحول الرقمي المتقدم، وتبني التقنيات الناشئة لبناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، وترسيخ دور المملكة كمركز رقمي إقليمي للحوسبة السحابية، وجاذب للاستثمارات التقنية القائمة على الابتكار في المنطقة.



وتماشياً مع أهداف الخطة المكونة من عدة مراحل لتطوير مراكز البيانات في المملكة، عملت الوزارة بشكل وثيق مع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية في هذا النطاق لهيكلة مبادئ الأعمال الأساسية لتطوير مراكز البيانات الضخمة في المملكة, ومن المتوقع تجاوز أهداف الخطة حاجز 1300 ميجاواط قبل حلول عام 2030، مع استثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار في مراكز البيانات والطاقة المتجددة لخدمة المنطقة.



وأعلنت الوزارة سابقاً عن بدء العمل مع ثلاث شركات كمرحلة أولى، وتم مؤخراً إضافة أربع شركات جديدة كمرحلة ثانية من الخطة، هي شركة الملز المالية وشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة كوانتوم سويتش تماسك ومجموعة الفنار.



وأكد وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام على أهمية تمكين شركاء الوزارة من القطاع الخاص وتسريع النمو الاقتصادي من خلال زيادة التنوع الجاذب للاستثمارات الرقمية: "توجه الوزارة اليوم قطاع تطوير وبناء مراكز البيانات الضخمة ليزيد من تبني ونضج الخدمات السحابية المُمَكِّنة للخدمات الرقمية والألعاب والرياضات الإلكترونية، وخدمات البث عبر الإنترنت ومشغلي خدمات المحتوى والمنصات الرقمية الأخرى وتوطينها, وتخطو المملكة بثبات نحو تعزيز مكانتها كمركز رقمي رائد إقليمياً، وذلك من خلال الشراكة مع الشركات العاملة في القطاع وتسريع وتيرة أعمالها وضمان جاهزيتها، وصولاً إلى تمكين هذا الوطن الطموح رقمياً".



وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الفنار المهندس عبدالسلام محمد المطلق: "بناءً على خبرتنا العالمية في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة المتقدمة وتوطين التقنية، وتقديم وربط الحلول الرقمية، تأتي مبادرة الوزارة في صميم توجهنا وتُمَكِّنُنَا من مواكبة وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ لتكون نواة مراكز البيانات الضخمة في المنطقة".



من جانبه، أبان العضو المنتدب لشركة الملز المالية الدكتور عبد العزيز جزار، أن المملكة تشهد خطة طموحة للتحول الرقمي تهدف إلى رفاهية المواطن وتَقَدُّم الوطن، لافتاً إلى أن برنامج تطوير مراكز البيانات الضخمة يعتبر أحد أهم الدعائم في هذه الخطة التي تتعاون فيها شركة الملز المالية مع شركة أرجوان.