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دعت الكوادر الراغبة في التقدم إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء الشروط

"الصحة": فتح باب الترشيح لجوائز الصحة العامة الدولية لعام 2020

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أعلنت وزارة الصحة، فتح باب الترشيح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز، إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: Prize-council@moh.gov.sa، وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.