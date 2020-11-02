"الصحة": فتح باب الترشيح لجوائز الصحة العامة الدولية لعام 2020

دعت الكوادر الراغبة في التقدم إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء الشروط

أعلنت وزارة الصحة، فتح باب الترشيح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز، إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: Prize-council@moh.gov.sa، وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.

وزارة الصحة

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02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 12:08 PM

دعت الكوادر الراغبة في التقدم إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء الشروط

"الصحة": فتح باب الترشيح لجوائز الصحة العامة الدولية لعام 2020

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، فتح باب الترشيح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز، إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: Prize-council@moh.gov.sa، وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.

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وزارة الصحة

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