الأمم المتحدة تحذر من تهديد المجاعة لـ30 مليون شخص في العالم

"غوتيريس" أشار إلى مفاقمة "كورونا" للمخاطر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الخميس)، مجلس الأمن من مخاطر موت الملايين في العالم جوعًا، إذا لم تتخذ خطوات فورية.

وقال "غوتيريس" خلال اجتماع في مجلس الأمن عن الرابط بين الجوع والأمن: "إن التقلبات المناخية وجائحة كورونا تفاقم هذه المخاطر"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن أكثر من 30 مليون شخص قريبون من المجاعة في 30 بلدًا.