أمانة جدة تُغلق 52 مطبخ ولائم وتزيل 227 حظيرة عشوائية مخالفة

لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية لمنع تفشي كورونا

أغلقت أمانة محافظة جدة 52 مطبخ ولائم وأزالت 227 حظيرة عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي التفاصيل: أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية تساندها إدارة المسالخ وأسواق النفع العام قامت خلال أيام عيد الأضحى المبارك بإغلاق تلك المطابخ؛ لعدم تطبيقها الاشتراطات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والاشتراطات الصحية البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وأضاف الزهراني أن ذلك جاء خلال جولات مراقبي البلديات الفرعية بالفترة الصباحية والمسائية؛ للتأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة عمليات الذبح بصورة نظامية بداخلها والتخلص السليم من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً في المكان المحدد من قبل البلدية وفق الآلية التي تحددها، وعدم البيع بشكل مخالف؛ مما يسبب ضررًا وتشوهًا بصريًّا بالمدينة.

ودعا الزهراني المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز الاتصال على 940.