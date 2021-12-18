"أجاذبك الهوى".. السفير الفرنسي بالرياض يحتفي بـ"العربية" بقصيدة "الفيصل"

قال: اخترت هذه القصيدة لأشارك أصدقائي السعوديين.. تحيا لغة الحب والشعر

اختار السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، قصيدة للأمير خالد الفيصل للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.



وكتب بوي على حسابه الشخصي بتويتر يقول: "أصدقائي السعوديين الأعزّاء، السلام عليكم.. بمناسبة #اليوم_العالمي_للغة_العربية ، اخترت هذه القصيدة الجميلة للأمير #خالد_الفيصل. . تحيا #اللغة_العربية ، لغة الحب والشعر.



وألقى السفير الفرنسي قصيدة "أجاذبك الهوى" التي كتبها الفيصل وغناها المبدع طلال مداح.



وقال فيها:

أجاذبك الهوى واطــرب وأغني .. وأبادلك الغرام بكــــــــل فنّي

وأشاهد صنعة الله فـــي جمالك .. وحكمه الذي فيـــــك امتحنّي

وأشوف الودّ فـي عيونك ولكن.. يردّ الودّ خوفٍ فيــــــــك منّي

ولا ادري وش يخيفك ياحبيبــي .. وأنا بك مغرمٍ جــــــاك متعنّي

ولو إنك تلاحظ شفت عينــــــي .. وهي تروي حديث الحب عنّي

تعال اسقيك من جدول غرامي .. شراب فيه للعاشـــــــق تهنّي

واهيم بك بسمــــاوات المحـبة .. ألين انّك بعــــــــد مثلي تغنّي.

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