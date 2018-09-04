فيديو غريب من اليمن .. "أتان" تفتك بذئب قتل صغيرها

في مشهد عجيب للغاية، انتقمت أتان "حمارة" من ذئب شر انتقام وفتكت به بعدما قتل صغيرها في إحدى المناطق الصحراوية باليمن.

وبثّ موقع "لايف ليك" شريط فيديو، أظهر جثة الذئب وهي ملقاة بجوار جحش صغير، ولم تكتف أمه بالثأر له فحسب، لكن أخذت تمثل بجثة الذئب وتركلها مراراً حتى بعد وفاته.

بينما ظهر صوت في الشريط وهو يقول "تعبت مسكينة".

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04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 12:46 PM

فيديو غريب من اليمن .. "أتان" تفتك بذئب قتل صغيرها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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في مشهد عجيب للغاية، انتقمت أتان "حمارة" من ذئب شر انتقام وفتكت به بعدما قتل صغيرها في إحدى المناطق الصحراوية باليمن.

وبثّ موقع "لايف ليك" شريط فيديو، أظهر جثة الذئب وهي ملقاة بجوار جحش صغير، ولم تكتف أمه بالثأر له فحسب، لكن أخذت تمثل بجثة الذئب وتركلها مراراً حتى بعد وفاته.

بينما ظهر صوت في الشريط وهو يقول "تعبت مسكينة".

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