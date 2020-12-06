برعاية "التركي".. "بلدية القفل" تطلق مبادرات عدة في اليوم العالمي للتطوُّع

تضمنت غرس 200 شتلة ودهن الأرصفة لمعالجة التشوهات البصرية

رعى نزار بن معدي التركي، رئيس مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، صباح اليوم الأحد انطلاق المبادرة التطوعية التي نظمتها بلدية مركز القفل والمجلس البلدي ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة.

وتفصيلاً، جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2020، الذي يصادف الخامس من ديسمبر، وذلك بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية بالمركز، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة. ونفِّذت الفعاليات في عدد من مرافق المركز.

وكانت بداية الانطلاقة في حديقة الحد الجنوبي بقرية الحقلة، ومن ثم ممشى مركز القفل، وكذلك مصد السيول. واستهدفت الحملة تشجير 3000 شتلة على مراحل مختلفة، كما شارك المتطوعون في زارعة وتشجير 200 شتلة كمرحلة أولى بهدف الحفاظ على البيئة، وزيادة المسطحات الخضراء؛ ما سينعكس جليًّا في انخفاض درجات الحرارة، والحد من تلوث الهواء، خاصة مع اكتمال المبادرة، وكذلك إعطاء مساحة من الظل، والحصول على جو لطيف.

وتضمنت المبادرة إزالة الكتابات من على الجدران، ودهن الأرصفة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، والقضاء على ظاهرة الكتابة على الجدران حفاظًا على المظهر العام لقرى المركز والحدائق والأماكن العامة التابعة له، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بأهمية التصدي، والحد من هذه الظاهرة.

ومن جهته، أكد رئيس بلدية مركز القفل المهندس مشاري الحاذق أن البلدية حريصة على المساهمة في جودة الحياة من خلال إطلاق مبادرة التشجير، وطمس الكتابة من على الجدران. مشيرًا إلى أن البلدية ستضاعف جهودها مع بعض الفرق التطوعية للمشاركة والمساهمة في إنجاح هذه المبادرة، وتفعيلها بالشكل الأمثل.. مقدمًا شكره وتقديره للجهات الحكومية المشاركة والفرق التطوعية.

وفي الختام كرّم رئيس مركز القفل في مكتبه رئيس شرطة القفل المقدم موسى عكور، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمسارحة المهندس أحمد مسودي، ورئيس اللجنة الاجتماعية بالمركز الأستاذ أحمد محنشي، ورئيسة القسم النسائي في البلدية الأستاذة عائشة طاهر، كما كرم المتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في المبادرة.